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16 тысяч 800 особей стерляди выпустили в Тобол в Ярковском районе

Экономика, 18:10 15 июля 2022

Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | Фото: Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

16 тыс. 800 штук молоди стерляди выпустили в реку Тобол в Ярковском районе. Предприятие ООО "Газпром трансгаз Югорск" компенсировало ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам.

Особей стерляди вырастило тюменское предприятие "Госрыбцентр", средняя штучная навеска — не менее трех граммов. Выпуск молоди в Тобол прошел под контролем специалистов.

Как уточнили в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, за счет собственных средств ООО "Газпром трансгаз Югорск" компенсировало ущерб водным ресурсам, нанесенный на одном из участков капитального ремонта магистрального газопровода "Ямбург — Елец 1".

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# компенсация , рыба , ущерб

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