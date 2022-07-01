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Более 204 тыс. жителей Тюменской области посетили меропрятия в передвижных культурных комплексах с начала года

Общество, 17:07 13 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 204 тыс. жителей Тюменской области посетили выступления артистов передвижных культурных комплексов с начала 2022 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Еще 40 тыс. человек стали зрителями выездных мероприятий культурно-досуговых учреждений.

Состоялось более 5 тыс. 400 народных гуляний, праздников, фестивалей, смотров народного творчества, конкурсов, концертов, ярмарок, выставок, театрализованных представлений, мастер-классов.

Передвижные культурные комплексы курсируют в 22 районах региона.

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# досуг , культура

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