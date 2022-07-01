Более 204 тыс. жителей Тюменской области посетили меропрятия в передвижных культурных комплексах с начала года
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Более 204 тыс. жителей Тюменской области посетили выступления артистов передвижных культурных комплексов с начала 2022 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Еще 40 тыс. человек стали зрителями выездных мероприятий культурно-досуговых учреждений.
Состоялось более 5 тыс. 400 народных гуляний, праздников, фестивалей, смотров народного творчества, конкурсов, концертов, ярмарок, выставок, театрализованных представлений, мастер-классов.
Передвижные культурные комплексы курсируют в 22 районах региона.