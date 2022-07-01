Новый КПП тюменского аэропорта Рощино оснастили биометрической системой

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Более 204 тыс. жителей Тюменской области посетили меропрятия в передвижных культурных комплексах с начала года

Новый контрольно-пропускной пункт международного аэропорта Рощино оборудован современными средствами досмотра и контроля. Он оснащен биометрическим контроллером доступа – система, которая позволит распознать данные пассажира по радужке глаза, лицу, отпечатку пальца.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино.

Также у нового КПП есть система контроля радиационных, ядерных и радиоактивных материалов, новые наружные и внутренние сети инженерно-технического обеспечения и технологическое оборудование. Как заметили сотрудники аэропорта, за счет увеличения площади и количества досмотрового оборудования, пропускная способность нового КПП возрастет вдвое.

"Строительство нового центрального контрольно-пропускного пункта обусловлено предстоящей реконструкцией аэровокзального комплекса. Возведение основного КПП началось осенью 2021 года, он заменит существующий, менее современный с точки зрения оборудования, пункт пропуска", - говорят эксперты.

Все строительно-монтажные работы на объекте завершены. Руководство аэропорта занимается вводом КПП в эксплуатацию, все документы направлены в соответствующие ведомства.

Анжела Лебедева