Зарплата выпускников–юристов ТюмГУ выросла до 85 тысяч рублей в месяц

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Зарплата выпускников 2016—2021 годов Тюменского государственного университета, занятых в сфере юриспруденции, выросла за прошедший год на 5 тыс. рублей и достигла 85 тыс. Трое из четырех выпускников ТюмГУ остаются работать в регионе.

Такие данные приводит Superjob, который представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников. По этому показателю ТюмГУ делит 11 строчку рейтинга еще с пятью вузами: с Национальным исследовательским Томским государственным университетом, Омским государственным университетом им. Ф.М.Достоевского, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), Российским государственным университетом правосудия (Москва), Уральским государственным юридическим университетом.

Ректор Иван Романчук отметил, что среди вузов Уральского федерального округа ТюмГУ – первый.

"Особенно радует, что 75% наших выпускников ищут работу в Тюмени и области, они не стремятся уехать, а готовы работать и жить на нашей земле, - подчеркнул он. - Что еще важно: будет новый межвузовский кампус - наше качественное юридическое образование станет доступнее для иногородних, и у нас супер современные магистратуры для юристов, а это значит - новые компетенции, развитие науки".

Топ-5 лидеров рейтинга за прошедший год, по данным Superjob, не изменился. На первом месте — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 25 тыс. рублей и достигла 150 тыс. в месяц.

На второй строке с аналогичным приростом среднего заработка — Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, ежемесячный уровень дохода его выпускников в среднем составляет 145 тыс. рублей. Третье место — у Санкт-Петербургского государственного университета. Специалисты в правовой сфере, закончившие СПбГУ в 2016—2021 гг., в среднем зарабатывают 130 тыс. руб. (+15 тыс. рублей за год). Четвертую строку делят Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Финансовый университет при правительстве РФ (120 тыс. рублей, плюс 10 тыс. рублей за год). Московский государственный юридический университет им. О.Е.Кутафина находится на пятой строке (110 тыс. рублей, плюс 10 тыс. рублей за год).