Тюменские ученые работают над технологиями строительной 3D-печати

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Ученые ТИУ проведут исследования по получению новых материалов, технологий, архитектурно-конструкторских решений для роботизированных строительных 3D-принтеров за счет средств федерального бюджета. Разработки ученых Тюменского индустриального университета по вопросам новых материалов и технологий возведения зданий с применением роботизированных аддитивных систем получили положительное заключение Российской академии наук о финансировании в рамках Западно-Сибирского НОЦ, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Заявка команды ученых под руководством кандидата технических наук, доцента, заведующего кафедрой строительной механики Игоря Разова получит финансирование из средств федерального бюджета на проведение фундаментальных исследований с 2023 до 2027 год.

Строительная 3D-печать, по мнению Игоря Разова, - это достаточно молодая технология, где еще только предстоит ответить на множество вопросов, начиная от подбора материалов и оптимальных строительных смесей и заканчивая архитектурными, конструкторскими и строительными решениями, адоптированными под аддитивные технологии и климатические условия.

"Такой способ строительства является следующей вехой развития информационного моделирования (BIM), когда разработанная трехмерная цифровая модель переводится в цифровые данные на языке программирования G-code, позволяющем моделировать, формировать коды и управлять 3D-принтером в специализированном программном комплексе", - считает он.

Ученый уверен, что создание новых строительных смесей с контролируемыми реотехнологическими характеристиками на основе применяемой местной сырьевой базы позволит создать целую линейку продукции для роботизированных строительных принтеров. Развитие технологий доставки и нанесения смесей, а также технологии возведения сооружений и элементов конструкций позволит существенно сократить сроки и стоимость строительства при сохранении требуемого качества конечного объекта строительства, особенно в удаленных арктических районах, в том числе на севере Тюменской области.

Реализация проекта в рамках НОЦ предполагает сотрудничество с вузами, среди которых Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Воронежский государственный технический университет, Московский государственных архитектурно-строительный университет, Белгородский государственный университет им. В. Г. Шухова. Участие в работе над научным проектом примут также индустриальные партнеры: ООО "ПСК Трик", ООО "АМТ Спецавиа" и другие.