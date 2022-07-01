  • 22 июля 202222.07.2022пятница
  • USD56,4783
    EUR57,1133
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские ученые работают над технологиями строительной 3D-печати

Общество, 18:30 22 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Ученые ТИУ проведут исследования по получению новых материалов, технологий, архитектурно-конструкторских решений для роботизированных строительных 3D-принтеров за счет средств федерального бюджета. Разработки ученых Тюменского индустриального университета по вопросам новых материалов и технологий возведения зданий с применением роботизированных аддитивных систем получили положительное заключение Российской академии наук о финансировании в рамках Западно-Сибирского НОЦ, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Заявка команды ученых под руководством кандидата технических наук, доцента, заведующего кафедрой строительной механики Игоря Разова получит финансирование из средств федерального бюджета на проведение фундаментальных исследований с 2023 до 2027 год.

Строительная 3D-печать, по мнению Игоря Разова, - это достаточно молодая технология, где еще только предстоит ответить на множество вопросов, начиная от подбора материалов и оптимальных строительных смесей и заканчивая архитектурными, конструкторскими и строительными решениями, адоптированными под аддитивные технологии и климатические условия.

"Такой способ строительства является следующей вехой развития информационного моделирования (BIM), когда разработанная трехмерная цифровая модель переводится в цифровые данные на языке программирования G-code, позволяющем моделировать, формировать коды и управлять 3D-принтером в специализированном программном комплексе", - считает он.

Ученый уверен, что создание новых строительных смесей с контролируемыми реотехнологическими характеристиками на основе применяемой местной сырьевой базы позволит создать целую линейку продукции для роботизированных строительных принтеров. Развитие технологий доставки и нанесения смесей, а также технологии возведения сооружений и элементов конструкций позволит существенно сократить сроки и стоимость строительства при сохранении требуемого качества конечного объекта строительства, особенно в удаленных арктических районах, в том числе на севере Тюменской области.

Реализация проекта в рамках НОЦ предполагает сотрудничество с вузами, среди которых Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Воронежский государственный технический университет, Московский государственных архитектурно-строительный университет, Белгородский государственный университет им. В. Г. Шухова. Участие в работе над научным проектом примут также индустриальные партнеры: ООО "ПСК Трик", ООО "АМТ Спецавиа" и другие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Западно-Сибирский НОЦ , строительство , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:17 22.07.2022Торжественная церемония отправки первой роты добровольцев подразделения "Тобол" прошла в Тюмени
18:43 22.07.2022В Тюмени 56 пар выбрали для бракосочетания красивую дату 22.07.22
18:30 22.07.2022Тюменские ученые работают над технологиями строительной 3D-печати
18:19 22.07.2022Жители Тобольска выберут событие или личность на предстоящие три года