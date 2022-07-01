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Оцифровка редких книг продолжается в Тюменской областной научной библиотеке

Общество, 12:14 24 июля 2022

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

26 книжных памятников из фонда Тюменской областной научной библиотеки оцифровано с начала 2022 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Национальную электронную библиотеку отправлено издание "Путешествия П. И. Крузенштерна к Северному Уралу в 1874–76 гг. для исследования водяного сообщения между притоками Печоры и Оби" (1879), принадлежавшее дому Романовых, номера журнала "Северный архив" (№ 1–17 за 1824 год), хантыйская сказка о зайчишке "S̷ ovrle" (1934), мансийский рассказ о двух охотниках "Ворыяп хумый" (1940) и "Ненэцкий алфавит на русской основе" (1937) — книжные памятники на языках коренных народов Севера, проживающих в Тюменской области и другие редкие книги.

Ознакомиться с книгами можно по ссылке. В 2021 году в базу НЭБ отправили 26 памятников.

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