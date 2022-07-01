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День абитуриента в онлайн-формате проведет Аграрный университет Северного Зауралья

Общество, 08:07 28 июля 2022

группа "ГАУ Северного Зауралья" ВКонтакте | Фото: группа "ГАУ Северного Зауралья" ВКонтакте

День абитуриента в онлайн-формате организует ГАУ Северного Зауралья 28 июля в 11 часов. На вопросы поступающих с суммой баллов по ЕГЭ выше 180 ответит руководство вуза, сообщили в пресс-службе университета.

Задать вопросы можно будет ректору ГАУ Северного Зауралья Елене Бойко, проректору по учебно-воспитательной работе и молодежной политике университета, директорам институтов и ответственному секретарю приемной комиссии вуза.

Абитуриентам расскажут о научной, общественной, спортивной и творческой жизни ГАУ Северного Зауралья, как устроен быт и досуг студентов, что необходимо для заселения в общежитие, о возможностях зачисления или перевода на бюджетную форму обучения, проходных баллах.

Посмотреть трансляцию Дня абитуриента можно по ссылке.

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# абитуриенты , ГАУ Северного Зауралья , приемная кампания

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