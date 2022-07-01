Школьникам с выбором специальности поможет промышленный туризм

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсии на российские промышленные предприятия помогут нынешним школьникам определиться с выбором профессии. По инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и при поддержке Минпромторга России создан онлайн-путеводитель по экскурсиям на российские промышленные предприятия.

"Из путеводителя, - поясняется в сообщении АСИ, - можно узнать, что хранят в кернохранилище, где можно побеседовать с человекообразным роботом, как создать собственный чип, где увидеть, как варят чугун, льют сталь, добывают золото, качают нефть, куют ножи, где можно взойти на палубу БелАЗа, стать участником запуска ракеты в космос или дегустации сыров-вина-конфет-шоколада".

В путеводителе — уже несколько десятков предприятий из почти 20 российских регионов. Планируется, что их число будет увеличиваться, так как в Акселераторе по промышленному туризму приняли участие более 200 российских предприятий из 30 регионов.

Практически в каждом регионе, по мнению заместителя председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Дениса Мантурова, есть свои особые экономические зоны, промышленные и технопарки.

"Если внутри такого пространства уже создан готовый инвестиционный продукт, то экскурсии помогут найти и заинтересовать потенциальных инвесторов, — отметил он. И многие предприятия будут особенно интересны подрастающему поколению: школьникам промышленный туризм может помочь с выбором специальности, молодежь узнает об отраслях промышленности и особенностях производственных процессов, а также разработке промышленной продукции".

Путеводитель, пояснила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, рассказывает о предприятиях и созданных на них экскурсиях, формирует ожидания туристов и готовит их ко встрече с производствами, попасть на которые раньше не представлялось возможным.

"Мы провели большую работу по разработке методики для развития промышленного туризма и обучению региональных команд, - рассказала она. - Ее итогом стали десятки полноценных туристических продуктов, которые способны внести значительный вклад в развитие регионов".