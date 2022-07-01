В Тюменской области 24,3 миллиона рублей заработали продавцы рынков и ярмарок в июне

| Фото: nalog.gov.ru | Фото: nalog.gov.ru

Более 24,3 млн рублей заработали продавцы рынков и ярмарок Тюменской области в июне 2022 года. Это на 7,7% больше в соотношении с маем. 680 налогоплательщиков в более чем 1 тыс. торговых точек легализовали свои доходы, проводя расчеты через электронные кассы, сообщает региональная налоговая служба.

"В результате проводимых мероприятий предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на рынках и ярмарках области, зарегистрировали кассовые аппараты, снизилось количество налогоплательщиков, имеющих нулевую выручку", - подчеркнули в ведомстве.

Если в мае этого года было 26 таких налогоплательщиков, то в июне – 16. Налоговые органы напоминают предпринимателям: важно не только приобрести и зарегистрировать кассовый аппарат, но и применять его при каждом расчете с покупателями.

Отметим, что проверки проводятся в рамках отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках и ярмарках, цель которого – увеличение выручки и сокращение теневого оборота.