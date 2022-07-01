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Премьеру спектакля по повести Владислава Крапивина представят в тюменском "Ангажементе"

Общество, 18:02 28 июля 2022

vk.com/theatre_angagement | Фото: vk.com/theatre_angagement

Семейный спектакль по повести Владислава Крапивина и комедию "Косые угодники" готовят к премьере в тюменском театре "Ангажемент" в новом сезоне.

Как рассказали информационному агентству "Тюменская линия" в региональном департаменте культуры, в театре в третий раз пройдет режиссёрская лаборатория "12+", по постановке спектаклей для подростков. Кроме того, в 2023 году "Ангажемент" начнёт активную подготовку к своему юбилейному - 30 сезону.

"Прошедший сезон для Молодёжного театра ’’Ангажемент” был очень плодотворный. Все премьеры сезона пользовались большой популярностью, за билетами выстраиваются в очередь. Весенняя премьера "Вий. Легенда" режиссёра Рината Киякова завоевала Гран-при на международном фестивале "Коляда-plays" и борется за место в программе национальной театральной премии "Золотая маска"", - говорит директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Анжела Лебедева

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# Елена Майер , молодежный театр Ангажемент , спектакль

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