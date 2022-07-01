Жителям Тюменской области предлагают записать аудиоверсию произведения писателя

| Фото: скриншот видео из сообщества " Тюменская областная научная библиотека" во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из сообщества " Тюменская областная научная библиотека" во ВКонтакте

Попробовать себя в озвучивании книг сможет любой желающий в рамках акции-конкурса “Говорящая” книга – незрячим читателям”, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева.

Принять участие приглашают представителей творческих профессий, журналистского и писательского сообщества, специалистов радио и телевидения, студий звукозаписи, библиотек региона, учреждений образования и других.

Необходимо записать аудиоверсию произведения тюменского писателя или поэта или создать другую аудиозапись краеведческого характера и отправить ее по электронной почте: tosbs@mail.ru. Тюменцам советуют предварительно узнать у сотрудников библиотеки, нет ли в фонде аудиоверсии материала, который они собираются начитывать. В случае прохождения отбора, сотрудники специальной библиотеки для слепых переведут аудиозапись в криптозащищенный формат LKF для читателей с инвалидностью по зрению для прослушивания на специальном тифлофлешплеере.

Участники могут выбрать одну из следующих номинаций: “Тюменские писатели”, “Тюменские поэты”, “Тюменские авторы – детям”, “Книга по истории и культуре родного края”, “Книга-спектакль”.

Организаторы надеются, что поступят заявки на участие с озвученными произведениями литераторов – представителей коренных малочисленных народов тюменского Севера. Будут приветствоваться аудиоверсии книг других региональных авторов, рассказывающие о культуре и традициях этих народов.

Заявки на участие принимают по 1 ноября. Награждение победителей и призеров пройдет 25 ноября.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.