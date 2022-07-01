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Три комедии Гайдая покажут тоболякам на Базарной площади

Общество, 16:03 29 июля 2022

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Кинопикник на Базарной площади Тобольска откроется 29 июля с 16 часов 30 минут. Начнется бесплатный просмотр фильмов с "Мэри Поппинс, до свидания" (первая серия).

В афишу также вошли комедии Леонида Гайдая - "Операция Ы", "Кавказская пленница", "Спортлото 82".

30 июля жители и гости Тобольска в кинотеатре под открытым небом смогут посмотреть в 18 часов мультфильм "Котенок по имени Гав". В 19 часов 20 минут начнется вторая серия "Мэри Поппинс". А завершится кинопикник вечером памяти певца Юрия Шатунова.

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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# Базарная площадь , кино

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