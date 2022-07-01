В Тюмени досрочно завершили третий этап ремонта на Червишевской развязке

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Третий этап ремонта на Червишеской развязке завершили в Тюмени 29 августа. Это на неделю раньше срока, сообщает Главное управление строительства области.

На левой полосе путепровода в направлении ул. Мельникайте заменили верхний и защитный слои, гидроизоляцию и основание.

К четвертому этапу подрядная организация приступит в ночь с 30 на 31 июля. Работы потребуют перекрытия одновременно двух полос. Водителей просят обращать внимание на знаки.

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Напомним, ремонт путепровода стартовал 5 июня. За это время восстановили бетонное основание, гидроизоляцию и верхние слои покрытия на внутреннем радиусе объездной и полосе внешнего радиуса. Все работы планируется завершить до сентября.