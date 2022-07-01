  • 29 июля 202229.07.2022пятница
  • USD60,2031
    EUR61,2171
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени досрочно завершили третий этап ремонта на Червишевской развязке

Общество, 14:48 29 июля 2022

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Третий этап ремонта на Червишеской развязке завершили в Тюмени 29 августа. Это на неделю раньше срока, сообщает Главное управление строительства области.

На левой полосе путепровода в направлении ул. Мельникайте заменили верхний и защитный слои, гидроизоляцию и основание.

К четвертому этапу подрядная организация приступит в ночь с 30 на 31 июля. Работы потребуют перекрытия одновременно двух полос. Водителей просят обращать внимание на знаки.

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Напомним, ремонт путепровода стартовал 5 июня. За это время восстановили бетонное основание, гидроизоляцию и верхние слои покрытия на внутреннем радиусе объездной и полосе внешнего радиуса. Все работы планируется завершить до сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Главное управление строительства Тюменской области , ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:13 29.07.2022Методы оценки углеродного баланса в Западной Сибири обсудят молодые ученые в Тюмени
16:03 29.07.2022Три комедии Гайдая покажут тоболякам на Базарной площади
15:58 29.07.2022В Тюмени стартовал показ видеороликов, посвященных судьбам жителей Донбасса
15:52 29.07.2022К 436-летию Тюмени сняли нежный и патриотичный клип