Продуктовую гуманитарную помощь от Тюменской области получили жители Кременского района ЛНР

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продуктовую гуманитарную помощь от Тюменской области получили жители Кременского района Луганской народной республики.

Как информирует администрация Краснодона и Краснодонского района ЛНР, в муниципалитет поступила помощь от сибиряков в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Тюменской области. "В связи с тем, что в настоящее время жители Кременского района находятся в сложной жизненной ситуации, Краснодонской горрайадминистрацией, осуществляющей курирование и координацию деятельности администрации Кременского района, принято решение о доставке гуманитарной помощи на данную территорию в виде продуктов питания", - говорится в сообщении.

Жители и руководство Кременского района выражают слова благодарности Тюменской области за поддержку и стремление помочь тем, кто оказался в беде.