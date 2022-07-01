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Продуктовую гуманитарную помощь от Тюменской области получили жители Кременского района ЛНР

Общество, 22:37 29 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продуктовую гуманитарную помощь от Тюменской области получили жители Кременского района Луганской народной республики.

Как информирует администрация Краснодона и Краснодонского района ЛНР, в муниципалитет поступила помощь от сибиряков в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Тюменской области. "В связи с тем, что в настоящее время жители Кременского района находятся в сложной жизненной ситуации, Краснодонской горрайадминистрацией, осуществляющей курирование и координацию деятельности администрации Кременского района, принято решение о доставке гуманитарной помощи на данную территорию в виде продуктов питания", - говорится в сообщении.

Жители и руководство Кременского района выражают слова благодарности Тюменской области за поддержку и стремление помочь тем, кто оказался в беде.

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# гуманитарная помощь , ЛНР

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