В Тюмени представят продолжение документального фильма о женщинах, вышедших из тюрьмы

| Фото: скриншот трейлера *#звездочкарешетка | Фото: скриншот трейлера *#звездочкарешетка

Продолжение документального фильма *#звездочкарешетка готовят к премьере в Тюмени. Сейчас авторы идеи проводят закрытые показы.

"Мы заканчиваем второй фильм *#звездочкарешетка. Кинолента посвящена ресоциализации женщин после освобождения из мест лишения свободы. Этот фильм обрел новую форму, потому что прошло достаточно времени, чтобы переосмыслить ту работу, которую мы делали, и создать импакт-контент. Фильм должен помочь женщинам адаптироваться к изменяющейся реальности за то время, которое их не было на свободе, показать примеры бывших осужденных, которые обрели новые цели и построили свой путь после освобождения", — рассказал основатель продюсерского центра "Bаzа" Андрей Зубов.

Героинями стали три женщины. Одна посвящает себя театру, другая нашла себе применение в социальных сетях. Третья героиня посещает колонии в регионе, работает с осужденными.

Сейчас авторы идеи проводят фокус-группы. Желающие могут зарегистрироваться по ссылке. Время и место сообщат позднее.

Отправлять фильм на фестивали авторы не планируют. Они хотят разослать работу по сообществам тюремных служителей и тех, кто работает с осужденными. Фильм, по мнению Андрея Зубова, может стать инструментом к пониманию нынешней реальности. Также кинолента будет выложена в сети, чтобы с ним могли ознакомиться все желающие.

Напомним, премьера первого фильма *#звездочкарешетка состоялась в 2018 году. Лента была снята еще в 2016 году.

Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова