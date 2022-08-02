В Тюменском драмтеатре 50 пожарных проведут учения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Масштабные плановые пожарно-тактические учения пройдут в Тюменском драматическом театре 5 августа. В этот день у здания можно будет увидеть скопление спецтехники.

"Тренировки на этой объекте проводились в течение нескольких недель. 5 августа пройдут учения большего масштаба с привлечением сил и средств 32-го подразделения ГУ МЧС России по Тюменской области. Ранее на территории драматического театра учения такого масштаба и уровня не проводились. Объект достаточно непростой как место массового пребывания людей", — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Мероприятие нацелено на обучение подразделений, которые участвуют в тушении пожара и спасении людей. На тренировке новые сотрудники, которые пришли на службу, получат возможность познакомиться с подобными объектами.

"Все будет с реальным развертыванием. Дежурные караулы развернут лестницы, установят технику на объекте. Внутри здания пройдет разведка. Из здания эвакуируют статистов", — добавил Александр Зубарев.

В тренировке задействуют более 50 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Инна Пахомова