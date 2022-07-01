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На площади 400-летия Тюмени провели пожарные учения

Общество, 20:09 21 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожарно-тактические учения с участием более десяти автомобилей МЧС на площади 400-летия Тюмени вызвали беспокойство у некоторых горожан, пока не стало ясно, что скопление спецмашин - действительно тренировка, сообщили "Тюменской линии" очевидцы 21 июля.

Как пояснил корреспоненту информационного агентства пресс-секретарь 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Тюменской области Андрей Трацевский, региональная служба готовится к глобальным учениям, которые состоятся 5 августа. Сотрудники подразделений главка провели одну из серий тренировок перед этим событием у здания Тюменского драмтеатра, они выполнили мероприятия по развертыванию сил и средств.

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Евгения Декабрьская

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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