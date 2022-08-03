Социальные проекты тюменцев украсили День города

| Фото: Андрей Сергиенко, компания "Газпромнефть-Ямал" | Фото: Андрей Сергиенко, компания "Газпромнефть-Ямал"

Жители областного центра отпраздновали 436-летие Тюмени 30 июля. Для горожан подготовили множество мероприятий – культурных, гастрономических, творческих, спортивных.

Свои проекты на празднике представили и победители ежегодного грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Тюмень третий год подряд принимает в нем участие благодаря поддержке "Газпромнефть-Ямал". В 2022 году нефтяники помогут реализовать 13 инициатив в Тюмени и 11 – в селах Новый Порт и Мыс Каменный.

По словам директора по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямала" Евгения Захарова, поддержку получили проекты разной направленности.

"Мы стремимся к тому, чтобы в городах, где мы ведем производственную деятельность, было больше улыбок и радости, − рассказал он. – Последние три года поддерживаем самые интересные проекты, которые реализуют в Тюмени наши земляки. С каждым годом участников конкурса становится все больше, а их проекты − все масштабнее, интереснее и ярче".

В свою очередь генеральный директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова отмечает, что проекты, которые стали победителями грантового конкурса, живут и развиваются, вырастая из локальных инициатив в мероприятия городского уровня. Именно в этом, по ее мнению, и заключается главный эффект конкурса.

Фестиваль кубинского танца "Chacka Chacka" прошел на площадке у мультицентра "Контора пароходства" и вызвал живой интерес у тюменцев и гостей города.

"Все кубинские хедлайнеры давно живут в России и отлично говорят по-русски. Это мои хорошие друзья, которые с большим удовольствием поддержали идею фестиваля. Тюменцам очень повезло, ведь обычно попасть на мастер-классы к таким преподавателям бесплатно невозможно", − рассказала организатор фестиваля Наталья Стройкина.

Популярность среди тюменцев снискала также "Лаборатория для сотворчества горожан" − еще один победитель грантового конкурса. Ее организовал молодежный театр "Мимикрия". Тюменцы совместно с художниками создавали арт-объекты, также для них провели перформанс, раскрывающий историю судостроения и судоходства Тюмени.

Программа "Родные города" поддерживает инициативы, направленные на инновационные и эффективные социальные преобразования. В Тюмени на средства гранта молодежный "Экспериментальный шекспировский театр" создал инклюзивный тифлоспектакль "Чемодан". Как рассказал руководитель проекта Алексей Ушаков, это инновационная театральная постановка, которая адаптирована для восприятия слабовидящими и незрячими зрителями.

Отметим, грантовый конкурс проводится с 2013 года в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" в регионах деятельности "Газпром нефти". В 2022 году по итогам конкурса будет реализовано 127 социальных инициатив.

Мария Губанова