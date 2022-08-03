В Тюмени гражданам ЛДНР и Украины помогают получить гражданство РФ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники управления по вопросам миграции помогают гражданам ЛДНР и Украины в получении российского гражданства, сообщает УМВД Тюменской области. На днях документ получила уроженка Мариуполя Виктория.

Она - одна из многих прибывших в регион, выразила желание получить российское гражданство. Женщина перебралась в Тюмень два месяца назад с несовершеннолетним сыном. В отделении по вопросам миграции Восточного административного округа они подали пакет документов на гражданство.

Несмотря на то, что всю жизнь Виктория являлась гражданкой Украины, она всегда чувствовала, что ее корни в России: ее мама родилась и выросла в России. Погостив у сестры в областном центре, девушка твердо решила, что хочет остаться.

Обратившись в управление, женщина получила квалифицированную специалистов в сборе документов и заполнении бланков. В скором времени она получит паспорт гражданина Российской Федерации.

Напомним, 11 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, в котором был расширен перечень лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.