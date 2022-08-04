Как тренируют служебных собак в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В центре подготовки личного состава кинологической службы УрО войск национальной гвардии состоялся курс профессионального обучения специалистов-кинологов и служебных собак по профессии "Проводник (вожатый) служебных собак. Военнослужащие и сотрудники ведомства изучали дисциплины кинологии, сдавали зачеты и экзамены, отрабатывали практические навыки дрессировки питомцев.

Сегодня в работе кинологов несколько главных направлений: поиск взрывчатки и служебно-розыскная работа. Начальник цикла специальной подготовки - старший преподаватель, подполковник Артем Жевжик рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о том, как готовят служебных собак, какие породы подходят для такой работы и что происходит с собаками после завершения службы.

"Основная задача практической части квалификационного экзамена – создание нестандартных ситуаций для специалистов-кинологов для определения их готовности к применению служебных собак в различных условиях обстановки, - рассказал Артем Жевжик. – Например, сегодня у нас работают патрульно-розыскные собаки, одна из отрабатываемых ситуационных задач - побег предполагаемого преступника из автомобиля. По итогам решения ситуационной задачи со специалистом проводят разбор действий, указывают допущенные ошибки (если таковые были), выставляют оценку, дают рекомендации как ему можно улучшить свою работу".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В основном несут службу немецкие и бельгийские овчарки, а также ротвейлеры. По словам кинолога, хорошие поисковые качества есть, например, у лабрадоров и спаниелей.

"Был у нас и такой случай. Кинолог приехал со спаниелем. В минно-розыскной службе эта порода не в диковинку – послушная, мобильная, с отличным обонянием. Но был нюанс: эту собаку он купил уже подросшую и купил охотника. И вот занятие, спаниель выполняет все команды, но пролетает мимо птичка и все. Собаки нет. Сработал выработанный рефлекс", - вспоминает он.

Как служебные собаки получают клички

"Имена" служебных животных не выбираются случайно. По кличке можно узнать регион и год рождения собаки. "Наш питомник зарегистрирован в общей системе Российской кинологической федерации, и согласно ее положениям у нас есть собственная заводская приставка "Из тюменской дружины", а также очередность букв – каждый год определенная буква, - пояснил Артем Жевжик. – Таким образом, если буква года – "К", то сто появившихся в этот год щенков будут иметь кличку на нее. Тогда "полное имя" будет, например "Карат из тюменской дружины".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чем кормят четвероногих бойцов

По словам кинолога, еще 20 лет назад были в ходу натуральные корма: для собак варили каши с мясом. Но жизнь не стоит на месте, готовые, сбалансированные и полнорационные корма есть в любом магазине. Они же поступают и в войска для питания служебных собак.

Как живут завершившие службу собаки

Каждая служебная собака оформлена официально – точно так же, как любой сотрудник. На пенсию четвероногие выходят, как правило, в возрасте 8-10 лет. Но, как пояснил кинолог, "пенсионный возраст" у каждого животного индивидуален и зависит от породы, здоровья и особенностей собаки.

"После этого их пристраивают в семьях, например, через службы объявлений. Берут таких животных очень хорошо – ведь люди понимают, что собака адекватна и дисциплинирована", - добавил Артем Жевжик. Но иногда бывает и так, что кинологи оставляют своих состарившихся четвероногих напарников себе, чтобы и дальше заботится о них.

Николай Ступников