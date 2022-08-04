Поработать над уникальным образом Тобольска пригласил горожан Максим Афанасьев

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Принять участие в создании уникального и лаконичного запоминающегося образа Тобольска призвал в своем Telegram-канале мэр города Максим Афанасьев.

"Мы попытались раскрыть глубокий смысл Тобольска, какое ощущение он может вызывать?

Сибирский Иерусалим, Жемчужина Сибири, Начало Сибири, Форпост Сибири, Ангел Сибири… Нам нужно думать вместе! Делитесь ассоциациями, предлагайте свои варианты. Мы не принимаем решения, мы размышляем вместе", - отметил глава города.

Поделиться своими мыслями можно здесь.

Итоговый образ положат в основу работы специалистов, которые упакуют его в готовый продукт.