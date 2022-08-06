Секретами успешного сбора грибов поделились тюменцы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Секретами успешного сбора грибов поделились жители Тюменской области. Так, они отмечают, что груздей в тюменских лесах еще нет, но их уже собирают в Курганской области. В районе Криводаново есть маслята, но пока червивые, пишет "Тюменская область сегодня".

"В мелком березняке обязательно найдете подберезовики, рыжики. Если попался лес с сосной – большая удача. В таком растут маслята, рыжики и грузди. Больше всего их на кромке леса", - поделилась местная жительница.

Она отметила, что за последние три года почти нет сухих груздей, но есть сырые. Именно они пользуются большим спросом у покупателей.

Светлана Сафонова из Нижней Тавды рассказала, что выезжать в лес лучше рано утром. В 2022 году, по ее словам, в начале июня первыми пошли маслята и белые грибы, затем - подберезовики и красноголовики. Она также советует собирать грибы в осиннике.