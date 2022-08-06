  • 6 августа 20226.08.2022суббота
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские соцработники изучили особенности работы с трудными семьями

Общество, 20:43 06 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 специалистов учреждений социального обслуживания стали участниками семинара "Практика работы с алкоголизированной семьей". Мероприятие прошло в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних села Омутинское и объединило представителей Юргинского, Омутинского, Казанского, Абатского, Ялуторовского, Ишимского районов и Ялуторовска, сообщает областной департамент социального развития.

На интерактивных занятиях в рамках проекта "Студия арт-терапии" участники рассмотрели особенности формирования алкогольной зависимости, методики и способы мотивации на лечение, работу со специалистами учреждений социального обслуживания населения, принципы и правила работы с созависимыми арт-терапевтическими методами.

Всего за два года существования студии арт-терапии, на практических семинарах побывали более 300 специалистов, педагогов, представителей СОНКО. Организаторы подготовили 12 методических портфелей с материалами, которые можно использовать в практике.

С 1 сентября студия планирует проводить выездные мероприятия. Они будут направлены на работу с подростками, проявляющими агрессию по отношению к сверстникам, и детьми, которые подвергаются жестокому обращению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# семьи , социальная поддержка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:43 06.08.2022Тюменские соцработники изучили особенности работы с трудными семьями
18:00 06.08.20227 августа - события дня
16:45 06.08.2022Крафтовые сыры, печатные пряники и выращенная под Тюменью стерлядь восхитили гостей фестиваля "СВОË"
16:37 06.08.2022Фермерский фестиваль СВОЁ в Тюмени продлится два дня