Сбер и СЗ "Монтажархитектура" начали сотрудничать в рамках строительства ЖК "Спутник" на Мысу

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбербанк профинансировал строительство жилого дома "Спутник" застройщика ООО "СЗ "Монтажархитектура". Это первый совместный проект тюменского девелопера и финансовой организации. Объект расположен на улице Алматинской в районе Мыса. Для его строительства клиенту открыта кредитная линия на 538 млн рублей до конца 2025 года. Дом будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.

"Уверен, сотрудничество с тюменским застройщиком "Монтажархитектура" будет долгим и плодотворным. Мы сразу начали работу по нескольким направлениям: Сбер не только финансирует проект, также через СберМаркетинг мы помогаем в рекламном продвижении нового жилого дома. Кроме того, каждый новосел жилого комплекса "Спутник" получит в подарок страховку квартиры от Сбербанк Страхование", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Спутник – трехподъездный жилой дом высотой 16 этажей с отделкой из современных материалов. Квартиры здесь имеют правильную геометрическую форму, близкую к квадрату или прямоугольнику, что позволяет максимально эффективно использовать жилое пространство. Во дворе планируется обустроить места для отдыха, зоны для занятия спортом и детские площадки.

Близость транспортной развязки и развитая дорожная инфраструктура позволяет добраться в нужную часть города как на общественном транспорте, так и на собственном автомобиле.

"Спутник – это отличный вариант для тех, кто устал от суматохи в городе, но при этом желает иметь доступ к инфраструктуре. С одной стороны, рядом с нашим объектом есть школы, детские сады, популярные у жителей магазины, с другой, буквально в нескольких минутах езды - лесопарк имени Гагарина, база отдыха с минеральным источником и озеро Круглое. Мы гордимся этим проектом, и рады, что именно с него начинается наше партнерство со Сбером", - отметил директор ООО "СЗ "МонАрх" Олег Чиж.