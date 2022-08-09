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Тюменские ученые проведут интенсив об изменениях климата на базе Сибирского университета

Общество, 18:15 09 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопросы изменения климата, смены энергетического уклада и перспективы развития обсудят в Красноярске, где с 23 по 26 августа пройдет стратегический образовательный интенсив, посвященный климатическим инициативам и трансферу в экономику регионов проектов, нацеленных на низкоуглеродное развитие.

Это мероприятие ТюмГУ проводит уже второй раз. В этом году, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, соорганизаторами и партнерами стали Сибирский федеральный университет, Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ, НОЦ "Енисейская Сибирь" и ПАО "СИБУР Холдинг".

"Участники обсудят перспективы развития, проблемы изменения климата и смену энергетического уклада, - отмечено в сообщении. - Они проанализируют экологические, климатические и социальные инициативы, оценят эффективность карбоновых полигонов и разработают конкретные бизнес-кейсы и решения для коммерциализации профильных проектов и прикладных научных исследований".

Запланирован полевой выезд на базу обсерватории "Станция высотной мачты Zotto" Средне-Енисейского ОЭП Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН. Современное оборудование станции позволяет получить данные по концентрациям основных парниковых газов и соотношению в них изотопов углерода, азота и кислорода, определить характеристики аэрозолей, находящихся в воздухе.

Организаторы приглашают проектные команды, экспертов карбоновых полигонов, представителей муниципалитетов, регионов и бизнеса, ответственных за развитие и внедрение "зеленых" технологий.

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# карбоновый полигон

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