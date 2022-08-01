Аудиогид на двух языках рассказывает тюменцам и гостям города об Андрее Текутьеве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аудиоэкскурсия "Тюмень Текутьевская" знакомит жителей и гостей города с историей Тюмени и включает в себя 28 объектов. Текстовая часть экскурсии доступна на русском и английском языках, сообщает администрация Тюмени.

Аудиогид рассказывает о деятельности тюменского купца 1-й гильдии и городского головы Андрея Текутьева, являющегося примером одного из наиболее деятельных руководителей города. Маршрут начинается в районе Заречья и проходит по наиболее значимым местам, связанным с известным тюменским купцом.

Конечной точка маршрута является Текутьевский бульвар, где в 2008 году установили памятник городскому голове.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Подбор фотографий, съемку, перевод текста на английский язык подготовили студенты кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства и кафедры английской филологии и перевода ТюмГУ. Аудиозапись помогли подготовить сотрудники центра культуры и творчества "Тюмень".