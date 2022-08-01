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Голышмановские медики получили 17 новых автомобилей Lada Largus

Общество, 17:31 11 августа 2022

Областная больница № 11 | Фото: Областная больница № 11

Ключи от 17 новеньких машин Lada Largus вручили медикам Голышмановской областной больницы № 11 благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба медучреждения.

Автомобили распределили между филиалами больницы: пять будут обслуживать население Голышмановского городского округа, четыре - Аромашевский район, пять направятся в Омутинский филиал и три в Юргинский.

"У меня несколько деревень на обслуживании – население по количеству небольшое, но удаленность их от ФАПа составляет 3, 6 и 12 км, - рассказала фельдшер д. Пиньгина Вера Елишева. - На вызовы приходится ходить пешком или на попутках. А тут новость такая! Конечно, я рада – продолжу работать в медицине".

По словам главного врача Областной больницы № 11 Алексея Белова, в новых машинах всегда есть потребность. "Автомобили - это тот сегмент, который позволяет повысить мобильность медиков и увеличить доступность медицинской помощи, особенно в отдаленных районах", - отметил он.

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# национальный проект Здравоохранение

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