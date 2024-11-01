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Международная конференция им. Менделеева собрала в Тюмени студентов из пяти стран

Общество, 10:24 28 ноября 2024

t.me/industrial_university_tmn

Международная конференция им. Д. И. Менделеева собрала в Тюменском индустриальном университете более 700 человек из 15 регионов России и пяти стран: Китая, Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Ученые представили 290 докладов на русском и английском языках по актуальным вопросам. Трое студентов ТИУ в секции "Биотехнологии и продовольственная безопасность" презентовали проекты: "Анализ контаминации тяжелыми металлами продуктов питания" Виктор Мидзяновский; "Разработка мармеладных изделий функционального назначения" - Анна Мысовских и Ксения Савина; "Перспективы переработки рыбьих отходов в Тюменской области" - Ульяна Лыскова.

В секции "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" в число победителей попала Дарья Мокина с проектом "Алгоритм выбора геолого-технических мероприятий на основании комплексного подхода к анализу промысловой информации".

Итоги конференции доступны по ссылке.

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