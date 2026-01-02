  • 2 января 20262.01.2026пятница
Использование цеолита помогает повысить урожайность, считают тюменские агрономы

Общество, 15:37 02 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Использование цеолита помогает повысить урожайность огородных и садовых культур, уменьшить расход удобрений и создать оптимальные условия для роста и развития растений. Этот минерал цеолит превосходит некоторые разрыхлители почвы, имея более продолжительный срок действия, и является более экономичным. Об этом рассказали агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Внешне цеолит похож на серые камешки с острыми гранями. Цеолитовая крошка вбирает в себя растворы минеральных удобрений во время проведения подкормок, а затем постепенно отдает питательные вещества растениям. Минерал запирает в себе излишки азота, который растения не смогли использовать сразу, благодаря чему нитратный азот не вымывается в глубокие слои почвы, пишет КП-Тюмень.

Внесение цеолита в почву улучшает ее структуру, делает грунт более легким и воздухопроницаемым, при этом эффект сохраняется в течение пяти лет. Цеолитовая крошка работает как губка, во влажной почве она вбирает в себя излишки влаги и удерживает их в себе до тех пор, пока земля не просохнет. Это свойство улучшает водный баланс в почве.

Для растений подходит только вулканический цеолит. Океанический (или осадочный) цеолит растворяется в воде и превращается в кашицу, поэтому применять его в растениеводстве не рекомендуется. При покупке важно внимательно изучить упаковку и надписи.

# Россельхозцентр , садоводы , удобрения

