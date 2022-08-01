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Концерт "Игры, кино, рок-н-ролл" пройдет на сцене музейного комплекса Словцова

Общество, 08:05 16 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт "Игры, кино, рок-н-ролл" пройдет на сцене музейного комплекса Словцова 21 августа, начало в 17 часов.

По информации организаторов, гости вечера услышат всем знакомые мелодии из саундтреков к сериалам, фильмам и видеоиграм в исполнении классических инструментов.

"Концерт обратит внимание слушателя на, казалось бы, очевидную мысль – важность звукового сопровождения в визуальных искусствах. Нередко случается так, что саундтрек становится популярнее первоисточника. Из таких музыкальных жемчужин, которые стойко ассоциируются с кинофильмами и видеоиграми, и состоит программа вечера: музыка из "Симпсонов", "Игры престолов", "Шерлока Холмса", "Интерстеллара"", - рассказали в музее.

Стоимость: 500 рублей с человека, билеты, в том числе по "Пушкинской карте", по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

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# концерт , музыка

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