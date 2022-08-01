Гусли, балалайки, огненное шоу: тюменцев приглашают на "Русский спас"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ткать и плести из лозы научат тюменцев на культурно-патриотическом фестивале "Русский спас", который пройдет на базе отдыха "Кулига-парк" 10-11 сентября.

"Культурно патриотический фестиваль "Русский спас" — это прямое продолжение локации русского города этнофестиваля "Небо и земля". Все, что мы не смогли реализовать там, решили перенести в это событие. Будет около 10 локаций. Основными станут музейная площадка, на которой представят экспонаты музеев и коллекционеров Тюменской области, мастер-классы ремесленников, занимающихся ткачеством, плетением из лозы, созданием изделий из бересты", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор Андрей Протасов.

На хороводной площадке пройдет конкурс народных костюмов среди участников и гостей фестиваля. Также на сцену пригласят участников с гуслями, балалайками, баянами. Гвоздем программы станет фаер-шоу от команды "Гелиос". Они представят отрывок из нового шоу "Сибирь. Начало".

Возрастное ограничение: 0+. Вход на территорию базы — 500 рублей, детям до семи лет — бесплатно. Стоимость билета для детей от 7 до 14 лет — 400 рублей.

Инна Пахомова