От тюменцев ждут заявки на форум рабочей молодежи в Нижнем Новгороде

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

X Всероссийский форум рабочей молодежи пройдет в Нижнем Новгороде с 30 сентября по 2 октября. Подать заявку можно до 31 августа по ссылке.

По информации Медиацентра молодежной политики Тюменской области, к участию приглашают представителей объединений молодых специалистов и кадрового резерва компаний, членов сообществ предприятий и организаций, студентов, молодых ученых и специалистов инженерной отрасли в возрасте от 18 до 35 лет. Форум состоится под слоганом "Вдохновлять. Развивать. Действовать" по пяти направлениям: "Кадровый резерв: рост внутри компании", "Внутреннее предпринимательство", "Культурные проекты", "Волонтерство на предприятии", "Профориентация: привлечение и развитие молодежи в компании".

Тюменцы пройдут лекции и тренинги, поучаствуют в панельных дискуссиях и мастер-классах, совершат экскурсии по предприятиям Нижнего Новгорода и встретятся с молодежным активом. Каждый получит чек-лист с набором компетенций, которые необходимо освоить: лидерство, коммуникация с руководством, работа в команде, ораторское искусство, SMM – ведение соцсетей. Участники под руководством экспертов разработают проекты, которые в дальнейшем смогут реализовать на своих предприятиях.

Кроме того, участники форума могут принять участие в грантовом конкурсе от Росмолодежь.Гранты и выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта. Конкурсант может подать заявку на одну из 15 номинаций: #создавай_возможности (организация занятости молодежи); #сохраняй_природу (экологическое просвещение); #открывай_страну (развитие молодежного туризма); #объединяй (международное сотрудничество); #вдохновляй (поддержка творческих инициатив) и другие.

Справка: Всероссийский форум рабочей молодежи популяризирует рабочие профессии и технические специальности, а также повышает компетенции в сфере профессионального, карьерного и личностного развития.