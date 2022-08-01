Тюменская область получит еще 42 млн рублей на поддержку многодетных семей

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Комиссией Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения правительства России о распределении регионам дополнительных средств на осуществление ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Тюменской области на эти цели будет направлено в 2022 году еще 42 млн 169,7 тыс. рублей, в результате общий объем федеральной поддержки на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте до трех лет в многодетных семьях в регионе составит 402 млн 72,9 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков, который входит в эту парламентскую комиссию от фракции "Справедливая Россия — За правду".

Депутат отметил, что дополнительные средства выделяются для того, чтобы исключить риски образования задолженности перед получателями выплаты.

""Справедливая Россия — За правду" поддерживает инициативы президента РФ и постоянно выступает с собственными предложениями о поддержке многодетных семей. На рассмотрение Госдумы лидером и депутатами нашей фракции внесен ряд законопроектов о государственных выплатах на погашение ипотечных кредитов, об освобождении от уплаты налога на имущество и от уплаты НДФЛ в размере прожиточного минимума на члена семьи с тремя и более детьми. Считаем, что эти меры помогут выполнить поставленные главой государства задачи по борьбе с бедностью, повышению рождаемости и сбережению народа", — подчеркнул Александр Ремезков. — И, конечно же, сегодня особенно важно обеспечить уже утвержденные выплаты многодетным семьям во всех российских регионах, в том числе в Тюменской области. Федеральная поддержка позволит выполнить эти социальные обязательства своевременно и в полном объеме".