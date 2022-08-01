Тюменские издания вошли в лонг-лист всероссийского конкурса "Авторский знак"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сборник "Тюменская область в годы Великой Отечественной войны: указатель литературы по материалам газет "Красное знамя" и "Тюменская правда" за 1941–1945 гг." прошел первый этап отбора II Всероссийского конкурса "Авторский знак".

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, на конкурс поступила 161 заявка из 52 регионов России. В числе допущенных еще 2 издания региона: "В помощь краеведу: материалы к календарю знаменательных и памятных дат Тюменской области на 2022 год" (Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева) и "Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат Абатского района-2020" (Центральная районная библиотека, структурное подразделение "ЦКДО "Исток" Абатского района).

На втором этапе определят шорт-лист. Подведение итогов — 3-7 октября.