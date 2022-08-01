Более миллиона жителей Тюменской области могут поставить прививку от гриппа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 58 тыс. 170 доз вакцин от гриппа доступны жиелям Тюменской области за счет бюждета. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Благодаря федеральным средствам планируется поставить 513 тыс. 569 доз для взрослых; 220 тыс. 111 - для детей. Дополнительно за счет областного бюджета поставлено 30 тыс. 700 доз "Ультрикс Квадри", 205 тыс. 360 доз "Совигриппа" для взрослых и 88 тыс. 430 доз "Ультрикс Квадри" для детей.

План вакцинации в эпидсезон 2022-2023 гг. — 60 % от населения региона (926 тыс. 30 человек).

"Прививку лучше всего ставить до начала сезона, чтобы с приходом заболеваемости организм был защищен, - напоминают врачи. - Вакцинация против гриппа и новой коронавирусной инфекции может проводиться одномоментно".

Противопоказания для вакцинации необходимо уточнить у специалиста, например, ими являются: аллергия на яичный белок, выраженная реакция и осложнения после предыдущей вакцинации, обострение хронических заболеваний или наличие острых инфекций, первый триместр беременности, детский возраст до 6 месяцев.

Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.