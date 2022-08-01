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В Тюмени снова будет жарко

Общество, 11:21 22 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возвращение жаркой погоды до 29 градусов к 23 августа обещают метеорологи центра Фобос жителям Тюмени.

22 августа, столбик термометра поднимется до отметки 24 при умеренном северном ветре и давлении немного выше нормы. Ночью пройдет небольшой дождь.

Малооблачная погода ждет тюменцев 23 августа на фоне повышенного давления. В течение суток по прогнозу ожидается небольшой дождь и до 29 градусов тепла. Ночью также будет тепло – плюс 18.

Среда, 24 августа, встретит ясной погодой, слабым ветром и температурой воздуха до 28 градусов тепла.

25 августа в областной столице тоже будет ясно и жарко, воздух прогреется до 27 градусов.

По прогнозу Объ-Иртышского УГМС, на юге Тюменской области с 22 по 24 августа ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, ветер от 5 до 11 метров в секунду, температура днем будет подниматься до 24-27 градусов, ночью опускаться до 10, местами до 5 выше ноля.

Инна Кондрашкина

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# погода в Тюмени , прогноз погоды , юг Тюменской области

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