Улететь из Тюмени в Астрахань и Магас можно самолетами двух авиакомпаний в сентябре

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиакомпании Nordwind Airlines и Икар запустят самолеты для выполнения полетов в Астрахань и Магас (Ингушетия) с 6 и 9 сентября. Билеты уже поступили в продажу.

По информации аэропорта Рощино, первый рейс из Тюмени в Астрахань начнется 6 сентября в 7 часов 45 минут, прибытие - 8 часов 45 минут, время местное для каждой воздушной гавани.

С 9 сентября авиакомпании приступают к выполнению рейсов по маршруту Астрахань - Тюмень - Магас. Отправление из тюменского аэропорта 6 часов 50 минут, прибытие в Магас - 8 часов 25 минут. Обратный рейс Магас-Тюмень- Астрахань по пятницам, прилет в Тюмень в 15 часов 10 минут, вылет в Астрахань в 16 часов 10 минут.