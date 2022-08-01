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Более полутора тысяч студентов ТИУ получат места в общежитиях

Общество, 13:40 23 августа 2022

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Более 1 тыс. 500 мест создали в 15 общежитиях Тюменского индустриального университета на новый учебный год. Все первокурсники, нуждающиеся в жилье, будут им обеспечены, сообщает пресс-служба вуза.

На сегодняшний день подано 1 тыс. 200 заявок, 238 из них от иностранных студентов из Бразилии, Вьетнама, Габона, Ганны, Китая, Египта, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Заявление после официального зачисления в учебное заведение принимаются на сайте ТИУ во вкладке "Приказы о зачислении". Для иностранных граждан обязательно наличие результатов ПЦР-тестов, подтверждающих отсутствие COVID-19. Первый тест проводится на территории страны, где проживает студент, второй – в России.

Списки опубликуют 25 августа в разделе "Студенческий городок" и в официальной группе во ВКонтакте.

Заселение в общежития - с 26 августа по 2 сентября.

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# иностранные студенты , общежития , студенты , ТИУ

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