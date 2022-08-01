Дополнительные противоэпидемические меры в школах вводить не будут
Дополнительные противоэпидемические меры в школах России вводить не будут.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что предусмотренное действующими нормативами наращивание объемов тестирования на COVID-19 позволит своевременно выявлять заболевших, а значит блокировать распространение инфекции.
"Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется", - отметили в ведомстве.