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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Дополнительные противоэпидемические меры в школах вводить не будут

Общество, 11:30 24 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные противоэпидемические меры в школах России вводить не будут.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что предусмотренное действующими нормативами наращивание объемов тестирования на COVID-19 позволит своевременно выявлять заболевших, а значит блокировать распространение инфекции.

"Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется", - отметили в ведомстве.

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# Анна Попова , коронавирус , Роспотребнадзор , школы

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