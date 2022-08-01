Дополнительные противоэпидемические меры в школах вводить не будут

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные противоэпидемические меры в школах России вводить не будут.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что предусмотренное действующими нормативами наращивание объемов тестирования на COVID-19 позволит своевременно выявлять заболевших, а значит блокировать распространение инфекции.

"Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется", - отметили в ведомстве.