Подготовку инженерных кадров обсудят на Промышленно-энергетическом форуме TNF

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I саммит HR-директоров ТЭК "Человеческий капитал и устойчивое развитие бизнеса" пройдет в рамках Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени 20-22 сентября. Его проведут ТюмГУ и СИБУР. Генеральный информационный партнер - компания HeadHunter, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Одним из центральных мероприятий саммита станет панельная дискуссия "Корпорации и вузы: элитные инженеры для нового времени" между представителями индустрии, руководителями вузов, директорами передовых инженерных школ, провайдерами и стартапами.

Спикерами саммита станут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов, директор Института общественных стратегий МШУ "СКОЛКОВО" Андрей Волков и другие.

Участники открытого диалога обсудят подготовку элитных инженеров, где искать точки прорывных инженерных решений; рассмотрят новые формы партнерства бизнеса и научно-образовательных организаций, а также способы ускоренного внедрения инженерных решений в бизнес.

По вопросам партнерства, выступления с докладом обращаться: +7-905-089-67 47, a.s.latyshev@utmn.ru, Андрей Латышев, проректор ТюмГУ, академический директор саммита.

По вопросам участия в HR саммите и регистрации обращаться по тел. +7 909 180 46 69, Екатерина Булдакова, или эл. почте: ekaterina_b@oilgasforum.ru