  • 25 августа 202225.08.2022четверг
  • USD59,9974
    EUR59,5082
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Подготовку инженерных кадров обсудят на Промышленно-энергетическом форуме TNF

Общество, 10:03 25 августа 2022

utmn.ru/

I саммит HR-директоров ТЭК "Человеческий капитал и устойчивое развитие бизнеса" пройдет в рамках Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени 20-22 сентября. Его проведут ТюмГУ и СИБУР. Генеральный информационный партнер - компания HeadHunter, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Одним из центральных мероприятий саммита станет панельная дискуссия "Корпорации и вузы: элитные инженеры для нового времени" между представителями индустрии, руководителями вузов, директорами передовых инженерных школ, провайдерами и стартапами.

Спикерами саммита станут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов, директор Института общественных стратегий МШУ "СКОЛКОВО" Андрей Волков и другие.

Участники открытого диалога обсудят подготовку элитных инженеров, где искать точки прорывных инженерных решений; рассмотрят новые формы партнерства бизнеса и научно-образовательных организаций, а также способы ускоренного внедрения инженерных решений в бизнес.

По вопросам партнерства, выступления с докладом обращаться: +7-905-089-67 47, a.s.latyshev@utmn.ru, Андрей Латышев, проректор ТюмГУ, академический директор саммита.

По вопросам участия в HR саммите и регистрации обращаться по тел. +7 909 180 46 69, Екатерина Булдакова, или эл. почте: ekaterina_b@oilgasforum.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инженеры , СИБУР , ТНФ , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:24 25.08.2022Осенний туристический кешбэк доступен тюменцам с 25 августа
10:03 25.08.2022Подготовку инженерных кадров обсудят на Промышленно-энергетическом форуме TNF
09:51 25.08.2022Выставки, мастер-классы и просмотр кино устроят на фестивале "Третье место" в поселке Боровский
09:40 25.08.2022Интенсивы для учителей физики, математики и информатики пройдут в Тобольске