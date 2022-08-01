В Тюмени промыли 88 километров магистральных сетей водоотведения

88 километров магистральных сетей водоотведения промыли в Тюмени с начала летнего сезона. Около 16 километров коммуникаций - в селах Горьковка, поселке Московский и деревне Патрушева Тюменского района, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Сейчас с помощью мощных машин завершается промывка сетей в районе улицы Володарского. До конца сезона предстоит промыть сети на улицах Таврической и Пермякова

"Генеральная уборка" магистральных коллекторов проводится ночью, когда объем стоков в сети минимален. Мощные струи воды сбивают скопившиеся отложения, а потом илососы, как огромные пылесосы, собирают весь скопившийся в сети мусор. Качество выполнения работ проверяют специалисты телеинспекции.

"Перед началом промывки заиленность сетей составляет 70-80 процентов. Робот с трудом перемещается по заросшему дну трубы. В мониторе мы видим "подарки" от тюменцев: жир, кучи тряпок, а иногда и огромные пробки из застывших строительных смесей. После промывки труба как новая, но, к сожалению, в таком состоянии она пробудет недолго", - говорит руководитель группы вибродиагностики "Росводоканал Тюмень" Евгений Соболев.

Благодаря системной работе предприятия по промывке сетей водоотведения ежегодно на 7-10 % снижается число засоров. Однако об успехах говорить еще рано. Около 20 тонн мусора в неделю "приплывает" на сороудерживающий комплекс очистных сооружений канализации. Ежедневно при плановых чистках канализационных насосных станций рабочие извлекают сотни килограмм мусора, а бригады обслуживания сетей водоотведения устраняет около 10 засоров.