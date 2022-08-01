Розничный кредитный портфель ВТБ в Тюменской области превысил 90 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С начала 2022 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ жителям Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО), вырос на 3 % и достиг 92 млрд рублей.

За 7 месяцев тюменцы оформили в ВТБ розничные кредиты всех видов на 15,6 млрд рублей. Больше половины приходится на ипотеку – объем выдач за январь-июль в этом сегменте составил 8,8 млрд рублей. Также тюменцы получили в банке кредиты наличными на 5,9 млрд рублей и автокредиты на 918 млн рублей.

Главным драйвером рынка остается жилищное кредитование. 60% всех продаж ипотеки банка в регионе в этом году пока приходится на январь-март, однако после корректировки ставок в начале лета ВТБ наблюдает постепенное восстановление спроса тюменцев. В июне клиенты банка в регионе оформили ипотеку на общую сумму 1,1 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает результат мая, а в июле – на 1,2 млрд рублей, что на 11% больше, чем в июне. В целом ипотечный портфель ВТБ в регионе с начала года вырос на 5%, до 56,6 млрд рублей.

Сегмент автокредитования восстанавливается быстрыми темпами. Так, за июнь-июль тюменцы оформили в ВТБ более 270 автокредитов на 336 млн рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом портфель автокредитования ВТБ в регионе с начала года вырос на 3%, до 2,9 млрд рублей.

Также в регионе пользуются значительным спросом кредитные карты. Портфель кредитных карт ВТБ в области с начала года вырос на 23%, до 2,3 млрд рублей.

Кроме того, в марте-апреле в период высоких ставок по сберегательным продуктам тюменцы активно размещали в банке средства. Розничный портфель привлеченных средств ВТБ в Тюменской области с начала года вырос на 8% и достиг почти 70 млрд рублей.

Две трети портфеля приходятся на срочные вклады – около 45 млрд рублей, прирост с начала года составляет 29%. Еще свыше 18 млрд рублей насчитывают сбережения тюменцев на накопительных счетах в ВТБ. Этот инструмент позволяет клиентам гибко распоряжаться сбережениями, пополняя счет или снимая деньги с него практически без ограничений.

"Спрос тюменцев на банковские услуги меняется в соответствии с уровнем ключевой ставки и ситуацией на рынке. При высоких ставках клиенты были склонны больше сберегать, размещая средства на депозитах и поставив планы по крупным расходам "на паузу". С июня тренд изменился, и тюменцы вновь стали активно пользоваться кредитами, как по госпрограммам, так и по собственным программам ВТБ. При этом мы внимательно следим за тем, чтобы платежная нагрузка была комфортной, а условия – доступными, особенно для семей с детьми и других социальных групп населения", — прокомментировал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Топ-менеджер добавил, что, по прогнозам банка, во втором полугодии объемы выдач кредитов вырастут: "Это обусловят выгодные ставки, накопившийся отложенный спрос и сезонный фактор. При этом мы не прогнозируем повторения рекордных показателей 2021 года, продажи ожидаются на уровне 2019-2020 гг", — отметил Евгений Федосов.