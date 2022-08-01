Тюменский телеканал транслировал соревнования по танковому биатлону из Подмосковья

| Фото: Сибинформбюро | Фото: Сибинформбюро

Трансляции соревнований международного форума "Армия — 2022" организовала команда телеканала "Сибинформбюро". Состязания проходили с 13 по 27 августа на полигоне Алабино в Подмсоквье, сообщает пресс-служба телеканала.

Для обеспечения ежедневных прямых эфиров большая передвижная телестанция поддерживала 23 камеры на борту и более 20 камер на танковых мишенях. Рейтинговые трансляции, обеспеченные "Сибинформбюро", были доступны на телеканалах "Звезда", "Матч ТВ" и белорусском телевидении. Одновременно формировалась международная программа с англоязычным комментатором для иностранной аудитории.

Холдинг "Сибинформбюро" зарекомендовал себя в роли надежного партнера таких крупных заказчиков, как Министерство обороны, "Парк Патриот Медиа" и телеканал "Звезда".

По итогам соревнований по танковому биатлону в 2022 году чемпионами снова стали российские танкисты. Второе место у команды Беларуси, третье — у Китая. Топ-4 замкнули экипажи из Узбекистана. Всего в состязании приняли участие представители 35 стран мира.