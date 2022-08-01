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В Голышмановском городском округе после капремонта открылся ФАП

Общество, 18:54 29 августа 2022

фото Олеси Зазулиной | фото Олеси Зазулиной

Фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Медведево Голышмановского городского округа после капитального ремонта. Обновленный ФАП сможет обслуживать более 600 жителей села Медведево и деревни Быстрой, сообщает Голышмановское телевидение.

В здание фельдшерско-акушерского пункта провели водопровод, канализацию, оборудовали санузел с поручнями для инвалидов и бытовую комнату для технического персонала, в кабинетах сделали косметический ремонт. Также появилась современная входная группа, окна заменили на пластиковые, смонтировали новую кровлю, а фасад покрыли металлосайдингом.

"Здание стало украшением села. Медицинским обслуживанием мы довольны, к нам относятся с вниманием, заботятся о нашем здоровье", - поделилась местная жительница Галина Харлова.

На проведение ремонта из муниципального бюджета направили 3,5 млн рублей.

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# Голышмановский городской округ , ФАПы

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