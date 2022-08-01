  • 30 августа 202230.08.2022вторник
  • USD60,3636
    EUR59,9608
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Специалисты из Тюмени, Тобольска, Ишима и села Омутинское стали лучшими на конкурсе "Спасибо педагогу"

Общество, 17:40 30 августа 2022

региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Специалисты из Тобольска, Ишима, села Омутинское и Тюмени стали лучшими в номинациях "Признание профессиональным сообществом" и "Признание воспитанников" в конкурсе профессионального мастерства "Спасибо педагогу". Все они представляют местные социально-реабилитационные учреждения для семей и детей.

Награды специалистам вручили на региональной практической конференции "Шаг в будущее", посвященной социальной реабилитации детей-сирот, сообщает региональный центр "Семья".

Премия традиционно собирает лучших сотрудников учреждений Тюменской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе конференции "Шаг в будущее" состоялись также праздничный концерт, профориентационные игры, мастер-классы, встречи и флешмобы. Участие в мероприятии приняли выпускники и воспитанники дома социальной реабилитации "Борки", специалисты социальной сферы, представители профессионального сообщества и межведомственной команды региона, благотворители и добровольцы.

"Наших друзей, партнеров, благотворителей, коллег, выпускников прошлых лет мы собираем уже в пятый раз. Обмениваемся опытом, общаемся друг с другом, создавая детям возможность увидеть позитивных значимых взрослых. Ребята должны видеть, что они не одни", — рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Руководители и специалисты отрасли обсудили организацию социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также вопросы современного постинтернатного сопровождения ребят.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети-сироты , региональный центр Семья , Шаг в будущее

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:47 30.08.2022Поездку по России могут выиграть школьники Тюменской области на шоу "Есть ответ!"
18:35 30.08.2022В Тюменской области ведутся реставрационные работы на 71 объекте культурного наследия
18:20 30.08.2022В Тюменской области доступно к выбору 3090 программ допобразования
18:04 30.08.2022Памятник труженикам тыла в Тюмени отремонтируют к декабрю