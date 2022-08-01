Специалисты из Тюмени, Тобольска, Ишима и села Омутинское стали лучшими на конкурсе "Спасибо педагогу"

| Фото: региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Специалисты из Тобольска, Ишима, села Омутинское и Тюмени стали лучшими в номинациях "Признание профессиональным сообществом" и "Признание воспитанников" в конкурсе профессионального мастерства "Спасибо педагогу". Все они представляют местные социально-реабилитационные учреждения для семей и детей.

Награды специалистам вручили на региональной практической конференции "Шаг в будущее", посвященной социальной реабилитации детей-сирот, сообщает региональный центр "Семья".

Премия традиционно собирает лучших сотрудников учреждений Тюменской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе конференции "Шаг в будущее" состоялись также праздничный концерт, профориентационные игры, мастер-классы, встречи и флешмобы. Участие в мероприятии приняли выпускники и воспитанники дома социальной реабилитации "Борки", специалисты социальной сферы, представители профессионального сообщества и межведомственной команды региона, благотворители и добровольцы.

"Наших друзей, партнеров, благотворителей, коллег, выпускников прошлых лет мы собираем уже в пятый раз. Обмениваемся опытом, общаемся друг с другом, создавая детям возможность увидеть позитивных значимых взрослых. Ребята должны видеть, что они не одни", — рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Руководители и специалисты отрасли обсудили организацию социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также вопросы современного постинтернатного сопровождения ребят.