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В Тюменской области доступно к выбору 3090 программ допобразования

Общество, 18:20 30 августа 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Продолжается прем заявления на кружки и секции в Тюменской области. На выбор жителям региона предоставлено более трех тысяч программ дополнительного образования от 454 организаций. Больше половины из них - бесплатные, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Шесть новых направлений откроются в этом году во Дворце творчества и спорта "Пионер". В "Кванториуме" - это медиаквантум и технический английский. Программа рассчитана на школьников от 11 лет. В Эколого-биологическом центре - ребят от 10 лет научат жизни в стиле эко, зеленой архитектуре, а для подростков с 15 лет открыто направление "МедПроф". "Интер-краеведение" для детей от 5 лет заработает в Центре туризма и краеведения.

Записаться на все направления и программы можно через навигатор дополнительного образования.

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# дополнительное образование , навигатор

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