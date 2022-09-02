В Тюменской области поставят оперу "История любви двух юных сердец"

| Фото: из сообщества "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко" во ВКонтакте

Оперу "История любви двух юных сердец" по сказке Андерсена поставят в Тюменской области на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Авторами проекта, получившего поддержку, стали композитор Валерий Серебренников и писатель Антонина Маркова.

Постановка поможет в популяризации литературного наследия мировой культуры, формирования интереса к музыке и литературным произведениям. Игровая форма подачи оперы позволит зрителю быть вовлеченным в процесс, стать активным участником происходящего.

Оперу представят в ДК "Нефтяник".