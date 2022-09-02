Школьников Тюменской области будут готовить ко всероссийской олимпиаде в центре "Новое поколение"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовку ко Всероссийской олимпиаде школьников начнут вести в новом центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тюменской области "Новое поколение".

Мы будем работать с теми, кто прошел школьный этап олимпиады. В этом году он стартует с 15 сентября и завершится в конце октября, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора физико-математической школы Максим Сусоев.

"После того, как на школьном этапе выявят победителей и призеров, на сайте центра откроются регистрации на интенсивные модули по трем направлениям: наука, спорт и искусство. Для тех, кто не сможет приехать в Тюмень, мы предусмотрели дистанционный формат. Обучать ребят будут педагоги Тюменской области, а также преподаватели российских вузов", – добавил заместитель директора.

В зависимости от количества заявок на то или иное направление, может меняться локация. Интенсивные модули могут проходить и в физико-математической школе, и в детском центре "Ребячья республика", и в любом другом лагере Тюменской области.

Кроме подготовки к олимпиаде для одаренных детей будут организовывать профильные смены, фестивали, круглогодичные секции, форумы, турниры, конкурсы.

"В конце августа мы провели в детском центре смену "Стартовая школа", где участниками стали более 500 ребят со всей Тюменской области и Екатеринбурга. Здесь попробовали площадку по дронокроссу – командное и индивидуальное спортивно-техническое творчество. Оказалось, что им это интересно. Мы проработали олимпиадную математику и многое другое", - отметил Максим Сусоев.

Анонсы и подробности будущих смен будут размещаться на сайтах "Нового поколения" и физико-математической школы.

Напомним, проект начал работу в "Ребячьей республике" на базе физико-математической школы 1 сентября.

Виктория Макарова