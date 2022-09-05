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Магистров в области цифровых технологий начали готовить в ТИУ

Общество, 19:24 05 сентября 2022

ТИУ | Фото: ТИУ

Базовая кафедра Тюменского нефтяного научного центра "Роснефти" открыта в высшей инженерной школе Тюменского индустриального университета. Как сообщает пресс-служба вуза, здесь будут готовить магистров по программе "Цифровые технологии в нефтегазовом деле".

Кафедра станет стартовой площадкой для подготовки кадров высшей квалификации, которые впоследствии пополнят ряды научных сотрудников ТННЦ. Для реализации образовательного процесса компания обеспечила вуз программным обеспечением, используемым в НИПИ.

Дисциплины базовой части программы будут читать преподаватели профильных кафедр ТИУ, дисциплины профессионального блока — эксперты и ведущие специалисты ТННЦ. Лучшие магистранты смогут рассчитывать на стипендии и гранты, стажировку и практику.

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# Роснефть , ТИУ

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