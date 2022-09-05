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136 тобольских учителей приняли участие в образовательных интенсивах

Общество, 18:27 05 сентября 2022

Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим | Фото: Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим

136 тобольских учителей физики, математики и информатики познакомились с новыми образовательными практиками "STEAM Школы" в рамках социального проекта СИБУРа "Формула хороших дел", сообщает пресс-служба компании.

Федеральные эксперты провели для преподавателей лекции и мастер-классы, познакомили их с передовыми методиками обучения, повысили уровень профессиональных навыков и умений.

"Образовательные интенсивы от СИБУРа - это прекрасная возможность узнать об инновационных подходах, проникнуться актуальными трендами в обучении и постараться внедрить у себя что-то новое. Полученные знания могут быть полезны не только в образовательной практике, но и в любой жизненной ситуации", - отметила руководитель структурного подразделения детского технопарка "Кванториум Тобольск" Марина Коргина.

По словам организаторов, кадровая повестка страны в настоящее время сфокусирована на подготовке технических специалистов, что возлагает более высокую ответственность на учителей физики, математики и информатики.

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# СИБУР Тобольск , учеба , учителя

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